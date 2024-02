3:0-Heimsieg gegen Landshut Goalie Felix Bick krönte starke Leistung der Pinguine

Wenn das kein Vorgeschmack auf die Play-offs war. In einem packenden und sehenwerten Duell feierten die Pinguine im Heimspiel gegen den EV Landshut vor 6187 Zuschauern einen 3:0-Erfolg. Über 60 Minuten gesehen boten die Krefelder ihre bisher beste Saisonleistung und bleiben weiter im Rennen um einen Top-Sechs-Platz. Der Rückstand auf Platz vier beträgt nur noch einen Zähler. Von der ersten Sekunde an nahmen sie die Zweikämpfe an boten auch spielerisch eine überzeugende Vorstellung. Mann des Abends war zweifelsohne Torwart Felix Bick, der die Gäste mit einer überragenden Leistung und einer göttlichen Fanghand schier zur Verzweiflung brachte. Der Lohn war sein dritter Shut-out der Saison.