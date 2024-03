Vor dem Play-off-Start gegen Crimmitschau Pinguine-Goalie Bick baut auf den Zusammenhalt im Team – und auf der Tribüne

Torwart Felix Bick baut in den Play-offs neben der guten Defensive mit ihm und seinen Vorderleuten auch auf die Fans. „Wir haben euch in der Hauptrunde oft hängen gelassen. Trotzdem habt ihr uns weiter super unterstützt. Danke dafür“, rief er den Fans nach dem Sieg gegen Ravensburg auf dem Eis per Mikro zu. Die Nummer eins der Pinguine ist auf dem Weg ins Finale ein Faustpfand. Schließlich schaffte er es in der Vorsaison mit dem EC Bad Nauheim bis dahin und raubte den gegnerischen Stürmern mit tollen Paraden die Nerven. Er selbst baut auf den Teamgeist: „Wir sind mittlerweile als Mannschaft sehr gut zusammengewachsen und wollen in den Play-offs so weit kommen wie möglich.“