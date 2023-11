MacDonald verletzt sich Pinguine müssen Sieg gegen Crimmitschau teuer bezahlen

Mit einer großartigen kämpferischen Leistung feierten die Pinguine am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Eispiraten Crimmitschau einen 1:0-Erfolg. In einem spannenden und schnellen Match auf sehr gutem DEL2-Niveau, das nur die Schiedsrichter nicht erreichten, revanchierten sich die Krefelder vor 5197 Zuschauern mit einer tollen Mannschaftsleistung für die unnötige Niederlage in Weißwasser. Am Ende ist es aber leider ein Pyrrhussieg, weil sich der Torschütze des Tages Josh MacDonald zu Beginn des letzten Drittels eine schwere Verletzung zuzog und wahrscheinlich lange ausfallen wird.