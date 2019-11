Unruhe nach Gesellschafter-Versammlung : Gesellschafter Energy Consulting in neuem Besitz

Krefeld (hgs) Die bevorstehende Rettung der Krefeld Pinguine durch die Kapitalerhöhung der GmbH in Höhe von 750.000 Euro auf dann 1,5 Millionen Euro, bekommt einen neuen Hintergrund. Denn am Donnerstagabend wurde nach der Gesellschafter-Versammlung bekannt, dass Mikhail Ponomarev laut Handelsregister-Eintrag vom 11. November 2019 nicht mehr Eigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens Energy Consulting Europe ist, die 46 Prozent Anteile an der Pinguine-GmbH besitzt.

