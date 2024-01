Dienstag das nächste Heimspiel Pinguine geraten mehr und mehr unter Druck

In der Kabine herrschte am Sonntag nach der Niederlage Frust und Niedergeschlagenheit. „Null Punkte am Wochenende, das darf uns nicht passieren. Es sind immer wieder die gleichen Fehler, die wir machen. Es ist jetzt nicht mehr viel Zeit, wenn wir die Pre-Play-offs vermeiden wollen. Wir müssen in den Spiegel schauen. Wir machen Fehler, die vielleicht in der Vorbereitung oder in den ersten fünf Spielen passieren dürfen, am 37. Spieltag aber nicht mehr. Aus den letzten 15 Spielen brauchen wir zehn Siege“, sagte Kapitän Alexander Weiß, der nochmal betonte, er habe seinen Vertrag verlängert, obwohl er auf Geld verzichtet hat, aber das Angebot immer noch fair gewesen sei und er seiner Frau daher deren Wunsch, nicht wieder umziehen zu müssen, erfüllt habe.