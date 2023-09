Sonntag der letzte Test Pinguine wollen in Generalprobe gegen Köln Selbstvertrauen für Aufstiegsrennen holen

Die Generalprobe für den Auftakt in Bietigheim am kommenden Freitag findet am Sonntag ab 15 Uhr in der Yayla-Arena statt. Mit den Kölner Haien haben sich die Pinguine einen attraktiven und starken Gegner ausgesucht. „Für uns ist das ein hartes Stück Arbeit. Die Haie sind in der DEL eine Top-Mannschaft. Wir wollen den nächsten Schritt machen, damit wir in einer Woche in Bietigheim in Topform sind“, sagt Cheftrainer Boris Blank.