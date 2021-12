Trainer Zakharkin sicher : Darum ist das Geisterheimspiel ein Vorteil für die Pinguine

Beim ersten Saisongastspiel der Nürnberger wird Lucas Lessio an einem Treffer gehindert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Igor Zakharkin, Trainer der Krefeld Pinguine, bedauert zwar, dass keine Zuschauer zum Spiel am Donnerstag gegen Nürnberg kommen dürfen, doch die leeren Ränge nehmen seinen Spielern etwas den Druck. Belov wieder im Tor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Als die Pinguine am 28. November die DEG in der Yayla-Arena mit 6:3 vom Eis fegten, sollte das der Anfang der neuen Heimstärke der Pinguine gewesen sein. War es aber nicht. Seitdem hagelte es vier Niederlagen, so dass man getrost von einer chronischen Heimschwäche sprechen darf. Aus 17 Spielen auf eigenem Eis gab es nur vier Siege. Der fünfte soll und muss am Donnerstag im letzten Heimspiel des Jahres gegen Nürnberg dazukommen. Ansonsten geraten die Schwarz-Gelben noch tiefer in den Abstiegsstrudel.

Erstmals seit dem 13. April im Heimspiel der Vorsaison gegen Schwenningen sind zum Duell gegen Nürnberg keine Zuschauer mehr zugelassen. Damit kann Igor Zakharkin gut leben, was den KEV-Fans im ersten Moment sicher nicht gefällt. „Wir möchten natürlich vor unseren Fans spielen und ihnen endlich mal wieder einen Sieg schenken. Aber psychologisch ist das ein Vorteil für meine Mannschaft. So spüren sie vielleicht weniger Druck“, sagte der Trainer am Mittwoch.

Info Pinguine bekommen drei Tage frei Nach dem Heimspiel gegen Nürnberg gönnt Trainer Igor Zakharkin seinen Spielern drei freie Tage, da das erste Spiel im neuen Jahr erst am 5. Januar gegen Iserlohn stattfindet. „Die Spieler haben zuletzt sehr viel Druck gespürt. Sie sollen abschalten, damit sie am 3. Januar wieder frisch zum Training kommen können“, sagte der Coach. Er wird den Jahreswechsel mit seiner Ehefrau verbringen, die zum ersten Mal in Krefeld ist.

Psychologie ist derzeit das Zauberwort für den Russen: „Die mentale Stärke ist unser Problem, daran arbeiten wir Tag für Tag.“ Dafür führt er Vieraugen-Gespräche, Meetings mit den verschiedenen Reihen oder mit dem gesamten Team. Zufrieden sei er mit der Leistung in Bremerhaven gewesen: „Wir haben uns Schritt für Schritt verbessert, sind physisch stark und kennen unsere Taktik.“ Nur wenn es nicht so laufe wie gewünscht, verlasse die Mannschaft ihren Weg: „Einige Spieler sind dann übermotiviert und halten sich nicht mehr an die Taktik. Das nutzt der Gegner dann aus.“

Das Spiel am Dienstag zeigte dem Coach, dass die Mannschaft da angekommen ist, wo er sie erwartet: „Das erste Drittel war ausgeglichen. Das beweisen die verschiedenen Statistiken. Nur bei den Toren nicht. Nach dem 0:3-Rückstand war das für mich ein wertvoller Test. Die Mannschaft hat weiter geduldig die Taktik umgesetzt und ist nicht eingebrochen. Wichtig war, dass Sergei Belov beim Stand von 1:3 bei einem Solo der Bremerhavener den vierten Gegentreffer verhindert hat. Die Mannschaft hat dann gezeigt, dass sie genug Kraft und Energie hat.“

Angesichts seiner Analyse besitzt für Zakharkin das Duell gegen Nürnberg einen großen Stellenwert: „Bestätigen sich meine Eindrücke, dann sind wie endgültig auf dem richtigen Weg. Er habe auch einen Plan, was die Mannschaft anders machen muss, als bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Ice Tigers.

Die personelle Situation ist unverändert. Wann Oleg Shilin wieder einsatzfähig ist, sollen die Ärzte entscheiden: „Nur wenn ich zu 100 Prozent das Ok bekomme, werde ich ihn einsetzen.“ Er wird weiter sieben Verteidiger und elf Stürmern aufbieten: „Wir können auch mit drei Reihen spielen. Luca Hauf habe ich in Bremerhaven auf der Bank gelassen, nachdem ich gemerkt habe, dass er nicht ins Spiel findet.“ Im Tor bleibt Belov: „Er hatte zuletzt wenig Spielpraxis, das merkt man. Aber das ist normal.“ Wer als überzähliger Kontingentspieler zuschauen muss, soll vor dem Spiel entschieden werden.