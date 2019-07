Veränderungen in der Halle : Pinguine-Kabine nun mit Player’s Lounge

Pinguine-Co-Trainer Pierre Beaulieu ist bereits seit dem 14. Juli wieder in Krefeld und legt in der Kabine Hand an. Foto: Schneider-Bodien

Krefeld Am 1. August geht es für die Pinguine auf’s Eis. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Kabine wurde umgestaltet.

Im Kabinentrakt wird noch gearbeitet, um das „Allerheiligste“ der Spieler in Form zu bringen. Neben Betreuer Christian Menningen legt hier auch Co-Trainer Pierre Beaulieu Hand an. „Die Kabine war etwas zu groß, wir haben sie nun verkleinert und zusätzlich eine Players-Lounge eingerichtet. In dieser können die Spieler zusammensitzen und sich austauschen, das ist Brandon und mir sehr wichtig, denn das stärkt den Teamgeist“, sagte Beaulieu, der selber zu Pinsel und Farbeimer griff und der Kabine einen neuen Anstrich verpasste. Der 36jährige Kanadier war bereits am 14. Juli nach Krefeld zurückgekehrt. Im Mai und Juni hatte er in Füssen die deutsche Trainerlizenz erworben. „Von den Inhalten her gab es für mich nicht so viel Neues, denn ich bin ja schon im Besitz der höchsten kanadischen Lizenz. Für mich war aber wichtig, viele deutsche Trainer kennenzulernen, die vor allem im Nachwuchs arbeiten. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch meine deutschen Sprachkenntnisse weiter verbessern“, sagte Beaulieu im Gespräch mit der RP. Am 6. Juli hatte der Co-Trainer auch seine aus Wien stammende langjährige Lebensgefährtin Ines am Gardasee geheiratet.