Krefeld Pinguine : Gegen Iserlohn wieder mit Weiß und Tiffels

Dominik Tiffels ist wieder einsatzbereit. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Heute um 19.30 Uhr sind die Roosters aus dem Sauerland in der Yayla-Arena zu Gast. Für beide Mannschaften steht im Abstiegskampf viel auf dem Spiel. Nach Bracco steht jetzt auch Bappert auf der Verletztenliste.

(hgs) Ob Martin Schymainski heute zum Heimspiel der Pinguine gegen Iserlohn (erstes Bully 19.30 Uhr) in die Yayla-Arena kommt, wusste er am Montag noch nicht: „Ich bleibe wohl zu Hause.“ Wegen einer Schulterverletzung gibt es für den Stürmer der Sauerländer kein Spiel mehr gegen Krefeld. Er wird in der kommenden Saison wohl beim Oberliga-Team des KEV seine Karriere beenden. Natürlich drückt Schimmi als Ex-Publikumsliebling der KEV-Fans den Roosters die Daumen, wenngleich er nicht hofft, dass die Pinguine absteigen: „Iserlohn hat das auf jeden Fall verdient. Was die Mannschaft wegen Corona alles wegstecken musste, ist unglaublich. Natürlich steckt auch immer noch ein wenig schwarz-gelbes Herzblut in mir.“

Ab 19.30 Uhr steht für beide Teams eine Menge auf dem Spiel. Ob das mehr KEV-Fans anlockt als zuletzt? In früheren Zeiten wären die Ränge bei so einem „Endspiel“ auch an einem Dienstag gut gefüllt gewesen. Doch wahrscheinlich glauben nur noch die kühnsten Optimisten an den Klassenverbleib.

Die personelle Situation der Pinguine ist nach wie vor alles andere als rosig. Auch wenn das Comeback von Stürmer Alexander Weiß und Verteidiger Dominik Tiffels erwartet wird, die beide heute beim Pre-Game-Skating nochmal getestet werden, bleibt es bei fünf Abwehrspielern. Denn Tom-Eric Bappert fällt wegen einer Schulterverletzung aus dem Spiel am Sonntag vielleicht sogar bis zum Saisonende aus. Auch Stürmer Jeremy Bracco muss weiter mit einer Verletzung am Auge passen, die er sich am Samstag im Training zugezogen hatte. Wie lange er ausfallen könnte, ist fragllich.