2:5-Heimniederlage : Pinguine geben nach Doppelschlag von Wolfsburg auf

Neuzugang Thomas Valkvæ Olsen, hier vor dem Wolfsburger Tor, agierte bei seinem Debüt unauffällig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld 40 Minuten lang boten die Krefelder im Heimspiel gegen Wolfsburg eine ordentliche Leistung. Im Schlussdrittel sorgten die Gäste binnen 125 Sekunden für die Entscheidung. Neuzugang Valkvæ Olsen feierte ein unauffälliges Debüt.

Wenn im Eishockey innerhalb von vier Minuten und 27 Sekunden fünf Tore fallen, hat sich das Eintrittsgeld für die Zuschauer schon bezahlt gemacht. Leider nicht für die Fans der Krefeld Pinguine. Denn im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg waren es die Gäste, die in dieser Phase des Schlussdrittels mit vier Treffern die Weichen zu ihrem 5:2-Erfolg stellten. Der Sieg war auch verdient, weil sie wie schon am Sonntag die Kölner Haie den Großteil der 60 Minuten vor dem Tor von Oleg Shilin auftauchten. Der leistete sich zwar vor dem 1:1-Ausgleich der Gäste einen Blackout, war aber insgesamt wieder ein sicherer Rückhalt. Jetzt wird es für die Schwarz-Gelben schwer, sich bis zur Deutschland-Cup-Pause aus der Abstiegszone weiter zu entfernen. Schließlich steht am Donnerstag noch das Auswärtsspiel beim Deutschen Meister Eisbären Berlin auf dem Programm.

Die Augen der KEV-Fans richteten sich beim Warmlaufen auf Neuzugang Thomas Olsen. Der norwegische Außenstürmer war am Sonntag aus Oslo eingetroffen. Nach seinem Aus bei den Bratislava Capitals absolvierte er noch ein Spiel für seinen Heimatverein Frisk Asker. Bei seinem Debüt für die Pinguine trug er zunächst das Ersatztrikot mit der Nummer 67 und lief zusammen mit Alex Blank und Robert Sabolic auf. Als überzähliger Spieler gehörte Maciej Rutkowski nicht mehr zum Aufgebot.

so spielten sie Krefeld – Wolfsburg 2:5 (0:0,1:1,1:4). Pinguine: Shilin - Gläßl/Hersley, Sacher/Jensen Abo, Kulda/Tiffels, Mass – Bracco/Lucenius/Lessio, Sabolic/Blank/Olsen, Bergström/Weiß/Braun, Lewandowski/Volek/Schymainski. Zuschauer: 2033 Schiedsrichter: L. Kopitz (Iserlohn), M. Iwert (Harsefeld). Tore: 1:0 (34:30) Lessio (Tiffels/Lucenius), 1:1 (37:14) Desousa (Pfohl/Enlund), 1:2 (42:16) Archibald (Möser), 1:3 (42:43) Fauser (Mingoia/Bittner), 1:4 (44:21) Bittner (Pfohl), 2:4 (45:07) Bergström (Penalty), 2:5 (46:43) Desousa (Murray/Mingoia 5-4). Strafminuten: Krefeld 4, Wolfsburg 4.

Vor der Saison-Minuskulisse von 2033 Zuschauer entwickelte sich ein Match ohne sehenswerte Höhepunkte. Allerdings hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel und gingen auch gleich bei den Torschüssen deutlich in Führung. Aber vor große Probleme wurde Torwart Oleg Shilin nicht gestellt. Die Offensivbemühungen der Pinguine waren mehr auf Zufall aufgebaut. Die erste gut herausgespielte Torchance hatte Lucas Lessio, der aber an Torwart Pickard scheiterte (17.). Kurz vor der Pause waren die Pinguine in Überzahl. Dabei scheiterte Lessio an Pickard.

Bei der Restüberzahl vergab der doppelte Alexander (Weiß und Bergström) die Führung. Kurz darauf waren auch die Grizzlys zum ersten Mal in Überzahl, wo sie besonders gefährlich sind. Doch nur Sekunden später musste auch ein Wolfsburger in die Kühlbox. Die Gäste kamen wie schon im ersten Drittel zu mehr Torabschlüssen, aber bei Torwart Shilin war immer Endstation. Torchancen der Pinguine waren bis zur 35. Minute Mangelware. Dann schickte Dominik Tiffels mit einem Rückhandschlenzer aus dem eigenen Drittel Lessio auf die Reise, der Torwart Pickard mit einem Rückhandschuss ins kurze obere Eck keine Abwehrchance ließ. Drei Minuten später konnte Jesper Jensen Aabo den Puck an der gegnerischen blauen Linie nicht stoppen. Torwart Shilin kam weiter aus seinem Kasten als erlaubt und stürzte dann noch aufs Eis. Enlund angelte sich den Puck und Desousa traf zum Ausgleich ins leere Tor.