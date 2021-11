6:3-Erfolg im Straßenbahnduell : Gala-Vorstellung beim Derby-Sieg

Krefeld Die Krefeld Pinguine boten am Sonntag im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG ihre bisher beste Saisonleistung und gewannen vor 5109 Zuschauern mit 6:3. Den Grundstein legten die Schwarz-Gelben im ersten Drittel.

Auf diesen Tag mussten die Fans der Krefeld Pinguine lange warten. Mit einer Galavorstellung feierte die Mannschaft von Trainer Igor Zakharkin im Heimderby gegen die Düsseldorfer EG einen 6:3-Erfolg. Vor 5109 Zuschauern, die für die Saison-Rekordkulisse in der Yayla-Arena sorgten, fegten die Schwarz-Gelben im ersten Drittel den rheinischen Rivalen förmlich vom Eis und sorgten im zweiten Drittel für die Vorentscheidung. Damit begann für die Pinguine die zweite Hälfte der DEL-Hauptrunde nach Maß und mit einem Sprung auf Tabellenplatz zehn.

Der Überraschungs-Sieg in München hatte bei vielen KEV-Fans die Lust auf das Derby offensichtlich vergrößert. 15 Minuten vor dem ersten Bully gab es vor der Arena noch eine lange Menschenschlange, weil genau die 2G-Regel kontrolliert wurde. Einige Zuschauer werden daher den frühen Führungstreffer der Pinguine in Überzahl durch Robert Sabolic (4.) nicht mitbekommen haben. Das war der Auftakt zum besten Drittel der Pinguine seit langer Zeit. Der rheinische Rivale geriet unter Dauerbeschuss. Und wenn es mal Entlastung für die Gäste gab, wie bei drei gefährlichen Schüssen von Barta. Aber da war Torwart Oleg Shilin glänzend postiert. Die Pinguine waren weiter dem nächste Treffer näher als die DEG. Alexander Weiß scheiterte an Torwart Hane (13.). Besser machte es Edi Lewandowski, der dem DEG-Goalie den Puck durch die Schoner zum 2:0 ins Tor schob (18.) „Steht auf für den KEV“ schallte es von den Rängen. Für die Krönung der ersten 20 Minuten sorgte dann noch Mirko Sacher, der mit seinem tollen Solo auf 3:0 erhöhte.