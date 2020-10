Der neue Geschäftsführer : Für Sergey Saveljev ist die Lage der Pinguine nicht kritisch

Das Team der Pinguine bereitet sich seit Montag auf dem Eis der Yayla-Arena auf den MagentaSort Cup vor. Rechts erwartet Neuzugang Kris Foucault den Puck. Foto: Lammertz

Krefeld Der neue Geschäftsführer der KEV Pinguine Eishockey GmbH will die Lage des DEL-Klubs stabilisieren. Die Mannschaft ist seit Montag im offiziellen Training. Cheftrainer Glen Hanlon traf am Dienstag in Krefeld ein.

Es war nach der längsten Sommerpause der Krefelder DEL-Geschichte schon ein schöner Moment, der Mannschaft der Pinguine beim Training in der Yayla-Arena zuschauen zu können. Co-Trainer Boris Blank versammelt seit Montag bei der Vorbereitung auf den MagentaSport Cup 18 Spieler und drei Torhüter um sich. Cheftrainer Glen Hanlon flog am Dienstagmittag aus Vancouver in Frankfurt ein. Sobald er auf deutschem Boden einen negativen Corona-Test nachweisen kann, wird er seine Arbeit bei den Schwarz-Gelben drei Monate später als geplant aufnehmen.

Über mangelnde Arbeit kann sich seit vergangenen Donnerstag Sergey Saveljev nicht beklagen. Der 24-Jährige ist bei der KEV Pinguine Eishockey GmbH für alles verantwortlich. „Eigentlich war ich nur für das Scouting und als Sportlicher Leiter vorgesehen“, sagte er am Dienstag bei einem Pressegespräch. Als klar war, dass Roger Nicholas seinen Posten als Geschäftsführer abgeben will, habe er am Montag vor einer Woche mit Investor Stefano Ansaldi gesprochen: „Er sagte, dass er in der momentanen Situation keine andere Wahl habe und ich Geschäftsführer werden soll, weil ich die ganze Zeit mit Roger zusammengearbeitet habe“, sagte Saveljev. Er werde in den nächsten Tagen und Wochen Kontakt mit Sponsoren und der Stadt Krefeld aufnehmen: „Mir geht es darum, allen jetzt unsere Situation zu erklären.“

Zur Person In Moskau an der Börse gearbeitet Sergey Saveljev wurde am 13. April 1996 in Riga (Lettland) geboren. In der Jugend spielte er Eishockey. Zu seinen Teamkollegen bei SK Riga 17 gehörte damals auch der neue Pinguine-Verteidiger Kristofers Bindulis. In Krefeld trafen sich beide jetzt zufällig. Denn Saveljev wusste nicht, dass Trainer Glen Hanlon den lettischen Nationalspieler kannte und ihn unbedingt verpflichten wollte. Mit 15 kam Saveljev nach Bremen, wo sein Vater eine Autowerkstatt eröffnete. Nach Abschluss der Klasse 10 besuchte er in Delmenhorst die Fachoberschule für Wirtschaft. Ferner absolvierte er ein Fernstudium für Sport-Management und -Trainer. Mit 19 heiratete er eine Lettin und ist mittlerweile Vater zweier Söhne, einer drei Jahre alt, der andere sechs Monate. Die Familie lebt seit dem Sommer in Krefeld. Um praktische Erfahrung im Bereich Wirtschaft zu sammeln, arbeitete er fast ein Jahr lang in Moskau an der Börse. In Bremen half er in der Saison 2014/15 bei der Hobby-Mannschaft der Weser Stars Bremen (sechste Liga) als Torwart aus. Dort war er auch als Torwart-Trainer für das Regionalligateam tätig. Später war er Torwart- und Co-Trainer beim ESC Darmstadt und im Nachwuchsbereich (U17 und U20) der Bietigheim Steelers. Im Vorjahr gehörte er als Praktikant zum Trainerstab der U17-Nationalmannschaft des DEB.

Den Investor kennt er erst seit Februar: „Der Kontakt kam über Roger Nicholas zustande.“ Auf die Frage, warum seine Spieler-Agentur Save`s Corp Company in Bremen fast den gleichen Namen hat wie die Firma Save´s AG von Ansaldi, antwortete er: „Als ich meine Lizenz abgegeben habe und er seine Firma gründete, habe ich ihn gefragt, ob er meinen Namen übernehmen will, er hat gesagt, in Ordnung, der Name ist mir egal.“

Der neue Mann an der Spitze sieht sich selber mehr im Bereich Sport zu Hause: „Als Geschäftsführer will ich jetzt so schnell wie möglich die Lage stabilisieren und die Aufgaben delegieren.“ Dabei baut er besonders auf die Unterstützung von Fabian Herzog und des Steuerberaters sowie kurzfristig auch auf Birgit Laurs. Die Assistentin der Geschäftsführung hat aber gekündigt und wird Mitte des Monats die Pinguine verlassen. Dagegen soll Team-Manager Robin Kohl, dem die Löwen Frankfurt ein Angebot gemacht haben, an Bord bleiben. „Ich habe mit ihm gesprochen und gehe davon aus, dass er bleibt“, sagte Saveljev. In Kürze soll auch ein neuer Pressesprecher seine Arbeit aufnehmen.

Es gibt aber noch weitere große Baustellen, die schnellstens beendet werden müssen. Das Loch in der Kasse ist schon ziemlich groß. „Die Situation ist schwierig, aber nicht kritisch. Die Herausforderung ist groß, aber nicht problematisch. Der Investor und Sponsoren helfen uns.“ Die aufgelaufenen Verbindlichkeiten sollen schnell beglichen werden. Auch der KEV 81 soll einen Teil der vereinbarten finanziellen Unterstützung erhalten.

Nach wie vor liegt die medizinische Abteilung so gut wie brach. Mannschaftsarzt Martin Wazinski steht laut Saveljev weiter zur Verfügung. Wer die Physiotherapie und die tägliche Betreuung vor Ort übernimmt, steht noch nicht fest.