Der Sportliche Leiter ist erleichtert Draisaitl: „Der negative Druck für das Team ist weg“

Einen Wunsch- oder Angstgegner gibt es für Draisaitl in den Play-offs nicht: „Man muss sich ja nur die Liga anschauen, wie eng es zugeht. Wir werden sehen, wohin die Reise noch hingeht. Es spielt keine Rolle mehr, dass wir gegen Crimmitschau viermal gewonnen haben. Das ist Blödsinn, davon will ich nichts wissen und befasse mich damit auch nicht. Jetzt beginnt eine neue Saison. Der negative Druck für das Team ist jetzt erstmal weg. Jetzt müssen wir performen und sehen, ob es reicht, Crimmitschau innerhalb von zwei Wochen zu bezwingen.“ Zu einer Play-off-Prämie für die Spieler sagte er: „Das gibt es bei uns nicht. Das gibt es vielleicht noch in den Altverträgen, die Saveljev gemacht hat.“ Während der Play-offs wurden bei den Pinguinen sämtliche Vertragsgespräche mit Spielern unterbrochen: „Wir machen keine Baustellen auf, bevor die Saison nicht vorbei ist.“