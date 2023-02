Krefeld Pinguine empfangen Bayreuth Für Blank gibt es keine Ausreden mehr

Im Endspurt um einen Platz unter den Top-Vier in der DEL2 treffen die Krefeld Pinguine am Freitag um 19.30 Uhr in der Yayla-Arena auf den Tabellenletzten Bayreuth und sind am Sonntag um 17 Uhr bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast, die vor dem Wochenende in der Tabelle auf Platz elf liegen.