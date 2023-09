Wiedersehen am Freitag In Bietigheim fühlen sich Pinguine wohl

An diesen Gegner, bei dem die Pinguine am Freitag ab 19.30 Uhr zum Saisonauftakt zu Gast sind, haben die Pinguine aus DEL-Tagen nicht die besten Erinnerungen. In ihrer einzigen gemeinsamen DEL-Saison mussten sich die Krefelder gegen diesen Gegner zwei Mal zu Hause geschlagen geben. Besonders bitter war dabei die 2:5-Niederlage im Februar 2022, die mit dazu beigetragen hat, dass die Pinguine am Saisonende den Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten. In Bietigheim konnten die Pinguine aber beide Spiele gewinnen, was dem Team für den Saisonauftakt am Freitag Zuversicht geben sollte.