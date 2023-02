Neues Konzept von Pinguinen und KEV Frischzellenkur für schwarz-gelbe DNA

Was zusammengehört war viel zu oft und zu lange getrennt. Seit dem 1. Dezember 2022 stehen die Krefeld Pinguine und ihr Stammverein KEV 81 wieder eng zusammen und gehen gemeinsam in die Zukunft. Das wurde am Mittwochabend im Busieness Club der Yayla-Arena sehr deutlich. Dort stellten die Verantwortlichen beider Vereine bei einer Podiumsdiskussion unter dem Slogan „#unserweg“ das Konzept 2030 vor, um den Eishockeysport in Krefeld nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.