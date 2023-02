Krefeld Pinguine Magwood kehrt zurück, Boivin debütiert

Die Krefeld Pinguine empfangen am Freitag um 19.30 Uhr in der Yayla-Arena den EHC Freiburg und sind am Sonntag um 18.30 Uhr in Ravensburg zu Gast. Im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs sind beide Spiele sehr wichtig. Gegen Freiburg geht es darum, sich einen Verfolger vom Leib zu halten. Beim Gastspiel in Ravensburg könnten die Pinguine mit einem Sieg ihren Platz unter den besten Vier festigen.