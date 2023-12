0:1-Niederlage nach Verlängerung Goalie Felix Bick sichert Pinguinen in Bietigheim zumindest einen Punkt

Die Pinguine hatten sich um 9.30 Uhr auf den Weg nach Bietigheim gemacht. Als der Mannschaftsbus gegen 14.30 Uhr an der Eissporthalle im Ellental vorfuhr, strahlte die Sonne bei Temperaturen von vier Grad vom Himmel. Trainer Greg Poss schickte sein Team in der gleichen Formation aufs Eis wie am Freitag beim Heimerfolg gegen Selb. Bietigheim hatte am Freitag mit dem 4:0-Sieg in Crimmitschau den letzten Tabellenplatz verlassen und ging dadurch mit neuem Selbstvertrauen in die Partie.