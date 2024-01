Krefeld Pinguine im Tief Felix Bick schaut nicht auf die Tabelle

„Wir sind im Augenblick sehr unzufrieden. Den Heimvorteil hätten wir besser ausspielen müssen. Wir haben uns selber in diese schwierige Situation gebracht. Jetzt müssen wir bei den Basics anfangen und im nächsten Spiel am Freitag gegen Bietigheim die Checks zu Ende fahren. In dieser Liga ist alles harte Arbeit. Im Sport ist auch vieles Kopfsache und ein Sieg würde uns gut tun“, erklärte der Torhüter am Mittwoch. Auf die Tabelle will er nicht so gerne schauen: „Wir wissen natürlich, wie die Tabellensituation ist und wir wollen natürlich weiter oben stehen. Noch haben wir alles selber in der Hand. Wir brauchen jetzt eine kleine Siegesserie, wo wir mal drei oder vier Spiele in Folge gewinnen“, sagt Bick. Freitag gegen Bietigheim bieten sich dazu die erste Gelegenheit.