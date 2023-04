Erster Halbfinal-Erfolg Pinguine feiern wichtigen Auswärtssieg in Ravensburg

Die Krefelder waren bereits am Montag an den Bodensee gereist und hatten ihr Quartier wie schon vor Spiel eins in einem Hotel in Weingarten aufgeschlagen. Als sich die Mannschaft am Dienstag um 8 Uhr zum Frühstück traf, meldete sich Torwart Matthias Bittner mit Magen-Darmproblemen ab. Deshalb wurde Daniel Biggins per PKW nach Ravensburg gebracht. Um 9 Uhr ging es in der CHG-Arena zum Pre-Game-Skating aufs Eis. Am Nachmittag stand noch ein Teammeeting auf dem Programm, bevor es um 17.45 Uhr zur Arena ging. Cheftrainer Boris Blank schickte sein Team genau wie sein Gegenüber Peter Russell in der gleichen Formation wie am Sonntag in Spiel zwei aufs Eis.