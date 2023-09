6:2 gegen Kassel Huskies Jon Matsumoto macht den Sack beim Sieg der Pinguine zu

Ohne Christian Kretschmann, der mit einer Oberkörperverletzung zum Röntgen ins Krankenhaus musste, aber dafür mit viel Schwung, kamen die Pinguine zum zweiten Drittel aus der Kabine. Nach 36 Sekunden setzte Verteidiger Eric Buschmann den Puck mit einem tollen Distanzschuss zum 3:0 in die Maschen. In der 27. Minute musste sich Pinguine-Torwart Bick zum ersten Mal in dieser Saison auf eigenem Eis geschlagen geben, als Brune auf 1:3 verkürzte. Bei einer Strafe gegen Matsumoto verhinderte der Krefelder Torwart mit zwei starken Paraden den zweiten Treffer der Gäste. Die Huskies drängten, das nächste Tor erzielten aber wieder die Pinguine. Philip Riefers geriet vor dem einen Tor mit einem Gästeakteur aneinander und alle warteten auf den Pfiff des Schiedsrichters, der aber nicht kam. Ehrhoff behielt die Übersicht und schickte Alexander Ruuttu mit einem schönen Pass auf die Reise, der Jon Matsumoto maßgerecht bediente, so dass der Deutsch-Kandier auf 4:1 erhöhen konnte. Binnen 17 Sekunden machten dann im Schlussdrittel Ruuttu und Matsumoto mit ihren beiden Toren das halbe Duzend voll und den Erfolg gegen die Huskies perfekt.