Saisoneröffnungsfeier am 3. August : Pinguine feiern mit KEV und Fans

Krefeld Saisoneröffnungs-Party der Pinguine steigt am 3. August vor der Yayla-Arena.

Am Samstag, dem 3. August haben die Fans der Krefeld Pinguine erstmals die Möglichkeit das neue Team von Trainer Brandon Reid und Co-Trainer Pierre Beaulieu kennen zu lernen. Ab 12 Uhr laden die Pinguine zusammen mit dem KEV 81 und dem Fan-Projekt zur großen Saisoneröffnungs-Party auf den Parkplatz an der Yayla-Arena ein. Höhepunkt der Veranstaltung dürfte am Abend (gegen 20 Uhr) die Vorstellung des DEL-Teams für die Spielzeit 2019/20 auf der Bühne sein.

Bis es soweit ist warten auf die Besucher viele andere Überraschungen und spannende Wettbewerbe sowohl auf dem Eis, als auch außerhalb der Eisfläche. Die Moderation auf der Bühne und in der Yayla-Arena liegt in den bewährten Händen Kristian Peeters-Lachs. Musikalisch wird, wie vor zwei Jahren, die Coverband Upload aus Aachen mit Sängerin Clara den Abend begleiten. „Die Stände haben wir mal durchgemischt, es wird Torwandschießen angeboten und für die Kleinsten bauen wir eine Hüpfburg auf“, sagte Frank Wimmers vom Fan-Projekt zu den Angeboten auf dem Parkplatz.

Die Yayla-Arena bietet um 14 Uhr und 15 Uhr Hallenführungen mit einer Kabinenbesichtigung an. Kostenfreie Eintrittskarten sind im Fan-Shop in der Halle erhältlich. Ebenfalls dort können sich die Fans mit vielen neuen Fanartikeln eindecken. Die Trikots der neuen Spielzeit sind genau wie ein neuer Fan-Schal erhältlich. Auch Eintrittskarten für die beiden Vorbereitungsspiele der Krefeld Pinguine in der Rheinlandhalle am 18. August gegen Frankfurt und am 6. September gegen Köln können dann gekauft werden.

Um 14 Uhr wird die neue Oberligamannschaft des KEV 81 um Cheftrainer Elmar Schmitz auf der Bühne vorgestellt. Mit dabeisein soll dann auch Christoph Krug, dessen Verpflichtung der Verein am Montag vermeldet hatte. Der 19 Jahre alte Stürmer wechselt von der Düsseldorfer EG an die Westparkstraße.