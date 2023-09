4:0-Sieg gegen Selb Pinguine feiern erfolgreiche Heimpremiere

Mit einem verdienten 4:0-Erfolg gegen die Selber Wölfe feierten die Pinguine in ihrer zweiten DEL2-Eiszeit eine gelungene Heimpremiere. Vor 5006 waren die Schwarz-Gelben in der Yayla-Arena von Beginn an das bessere Team und kamen zu vielen Torchancen. Doch der sehr gute Gäste-Keeper Weidekamp war zunächst nicht zu bezwingen, weil die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Kurz nach Hälfte der 60 Minuten brach der Bann dann binnen sechs Minuten. Mann des Abends war Felix Bick, der gleich in seinem ersten DEL2-Heimspiel für die Schwarz-Gelben einen Shut-Out feierte.