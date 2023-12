Beim Heimspiel gegen Kassel Pinguine-Fans präsentieren eine Choreo für die Geschichtsbücher

Wie wichtig der richtige Zeitpunkt in diesem Spiel war, zeigte sich nach dem Anschlusstreffer der Huskies elf Minuten vor dem Ende. Denn nur 90 Sekunden später sorgte Riefers mit seinem vielleicht wichtigsten Treffer des Spiels wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung und raubte so den Huskies die Hoffnung auf etwas Zählbares. „Ich bin natürlich auch froh, dass ich wieder getroffen habe. Heute haben wir vieles von dem umgesetzt, was wir in der vergangenen Woche erarbeitet haben. Den Schwung wollen wir jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen“, sagte der Verteidiger, der sich derzeit auch als Stürmer sehr wohl fühlt.