Zwei Rivalen aus alten Zeiten Pinguine nach 23 Jahren vor Wiedersehen mit den Starbulls

Nachdem die Krefelder beim Duell in Bietigheim im ersten Drittel unter „Busbeine“ leiden mussten und in Freiburg gänzlich nie richtig ins Spiel kamen, machten sie sich bereits am Donnerstag auf den 703 Kilometer langen Weg nach Rosenheim. „Wir müssen Power aufs Eis bringen und unser Spiel durchziehen. Einen Tag früher anzureisen, dass tut uns sicher gut“, sagte Stürmer Wagner am Mittwoch nach dem Training, der vor zwei Jahren mit Regensburg gegen Rosenheim spielte: „Es waren immer enge Spiele. Es sind jetzt aber nicht mehr so viele Spieler da. Gerade in Rosenheim ist es schwer. Dort sorgen die Fans immer für eine gute Stimmung.“