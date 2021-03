Martin Schymainski : „Es wird jetzt härter, die Südgruppe ist deutlich stärker“

Interview Krefeld Der Kapitän der Krefeld Pinguine hofft, dass sich die Mannschaft weiter gut verkaufen kann und freut sich auf das Wiedersehen mit Daniel Pietta.

Auch wenn der Play-off-Zug in vier Wochen im sechsten Jahr in Folge an Krefeld vorbeifährt, werden die Spieler der Pinguine froh sein, wenn die Eiszeit zu Ende ist. Denn dann liegt ein wahrer Marathon mit 14 Spielen innerhalb von nur 28 Tagen hinter Kapitän Martin Schymainski und seinen Teamkollegen.