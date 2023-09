Krefeld Pinguine beim EHC Freiburg Warum Verteidiger David Trinkberger weichen muss

Das soll mit einer fast unveränderten Aufstellung gegenüber dem ersten Spielwochenende gelingen. Im Sturm und auf der Torwartposition gibt es keine Veränderungen. Als Back-up Goalie fährt aber Julius Schulte mit nach Freiburg, weil Matthias Bittner mit Oberligist Leipzig beim Auswärtsspiel in Herford Spielpraxis sammeln soll. In der Abwehr kommt Maximillian Adam für David Trinkberger ins Team. „Wir haben acht Verteidiger und noch Carl Konze zusätzlich. Dadurch haben wir ein Luxusproblem und werden deshalb dort rotieren. Die Entscheidung ist für mich da auch nicht immer einfach. Es hat jetzt auch nichts mit der Leistung von David zu tun“, sagt Blank. Carl Konze und Angreifer Nikita Krymskiy sollen am Wochenende die U20 in den Heimspielen gegen Regensburg verstärken und Verteidiger Maximilian Leitner wird für den Kooperationspartner Moskitos Essen in der Oberliga spielen.