2:3-Auswärtsniederlage Erneut eine enttäuschende Vorstellung der Pinguine

Nach einer erneut enttäuschenden Vorstellung mussten sich die Krefeld Pinguine im Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg mit 2:3 geschlagen geben. In einem Match auf sehr mäßigem DEL2-Niveau waren die Schwarz-Gelben im ersten Drittel gegen einen harmlosen Gegner mit 2:0 in Führung gegangen. Doch dann boten sie wie am Dienstag im Heimspiel gegen Nauheim ab dem zweiten Drittel eine schwache Leistung. Nach wie vor schöpft die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht aus. Das gilt besonders für die Kontingentspieler. Jetzt muss am Sonntag im Heimspiel gegen den EV Landshut (17 Uhr) ein Sieg her, sonst droht der Absturz in die Play-down-Ränge.