Dienstag in Kaufbeuren zu Gast Eric Gotz fällt mit Kieferbruch lange aus

Nach sechs Spieltagen hinken die Pinguine mit nur acht Punkten aus sechs Spielen ihren Ansprüchen hinterher. „Die Auswärtsspiele waren bisher alles andere als das, was wir von der Mannschaft sehen wollen. Das hat sich dann am Sonntag im Heimspiel gegen Dresden teilweise übertragen“, sagte Peter Draisaitl am Montag im RP-Gespräch. Für den Sportdirektor wird es Zeit, dass „die Spieler endlich zusammenfinden“: „Derzeit habe ich den Eindruck, dass jeder Spieler seine eigenen Grenzen austesten will. Das ist nicht der Ansatz, mit dem wir hier angetreten sind.“ Er sei weit davon entfernt, dass System oder Taktik in Frage zu stellen: „Es sind ja gute Ansätze vorhanden. Aber es gibt Dinge, die eine Bereinigung erfordern.“