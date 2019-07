Gut für Spieler und Zuschauer : Neue Bande für 200.000 Euro

Krefeld Pinguine werden besser geschützt, die Fans können besser sehen.

Brütende Hitze herrscht derzeit in Krefeld, aber einige denken tatsächlich an die nächste Saison der Krefelder Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Um auch künftig die Auflagen der DEL einzuhalten, verfügt die Yayla Arena jetzt über eine moderne Flexi-Bande.

In dem finnischen Unternehmen Ice Pro wurde ein Konzern gefunden, der „finanziell passte und die nötige Qualität lieferte, um unsere Spieler in Zukunft bestmöglich zu schützen“, so Keusch. Ice Pro, das bereits die Eishockey-Bande bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang stellte, benötigte 18 Tage bis zur Fertigstellung der rund 200.000 Euro teuren Flexi-Bande.