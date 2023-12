Heimsieg der Pinguine Erfolgreiches Debüt von Matt Marcinew

Am „Tag der Vereine“, an dem die Pinguine Klubs aus allen Sportarten vom Niederrhein günstige Tickets anbieten, waren die Ränge stimmungsvoll gefüllt. Auch in allen Logen brannte das Licht. Aus der Porzellanstadt waren nur ein Dutzend Fans angereist. Im Team der Wölfe gehörte ein Quintett Weidekamp/Hanusch/Kruminsch/Krymskiy/Gläßel mit Krefelder Vergangenheit zum Aufgebot. Bei den Pinguinen gab es gegenüber dem „Hinspiel“ am Sonntag zwei neuformierte Sturmreihen mit den Centern Mike Fischer und Matt Marcinew.