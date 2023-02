0:2-Niederlage Pinguine enttäuschen in Ravensburg

Die große Chance, auf Platz drei der DEL2-Tabelle vorzurücken und dabei näher an Platz zwei heranzukommen, verpassten die Pinguine am Sonntagabend durch die 0:2-Niederlage bei den Towerstars Ravensburg. Stattdessen rutschten sie auf Platz fünf ab und müssen jetzt wieder um einen Top-Vier-Platz zittern. Nach einem schwachen ersten Drittel kamen die Krefelder vor nur 2060 Zuschauern gut ins Spiel, scheiterten aber immer wieder am starken Torwart Jonas Langmann, der auch von seinen Vorderleuten sehr gut unterstützt wurde. In der Schlussphase vergaben die Schwarz-Gelben bei ihrer einzigen Überzahl des Abends den möglichen Anschlusstreffer. Sie hätten wahrscheinlich noch Stunden spielen können, um das Tor zu treffen. „Wir haben schlecht angefangen. Das war das schlechteste Spiel, was ich von dieser Mannschaft gesehen habe. Die Einstellung stimmte einfach nicht“, sagte Trainer Boris Blank nach dem Spiel.