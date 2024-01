2:3-Auswärtsniederlage Krefeld Pinguine enttäuschen ab Minute 21

Als sich die Pinguine am Freitag um 9 Uhr auf den Weg nach Landshut machten, glich die Fläche um die Yayla-Arena einer Freiluft-Eisbahn. Der Pinguine-Tross erreichte den Bus aber ohne Rutschpartie. Es stiegen die von Trainer Greg Poss am Donnerstag auf der Pressekonferenz angekündigten Spieler in den Mannschaftsbus. Weil die Anreise ohne Staus verlief, fuhren die Pinguine bereits gegen 17 Uhr am Stadion in Landshut vor. Vom Schnee war dort kaum noch etwas zu sehen.