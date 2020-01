Energy Consulting legt Lösungsvorschlag vor : Krefeld Pinguine womöglich vor Rettung

Krefeld Die Krefeld Pinguine steht möglicherweise vor Rettung. Nach Informationen unserer Redaktion will Hauptgesellschafter Energy Consulting einer Kapitalerhöhung durch einen unbekannten Investor zustimmen. Es gibt aber noch ein Hindernis.

Die Krefeld Pinguine stehen womöglich kurz vor der Rettung. Nach Informationen unserer Redaktion will der Hauptanteilseigner Energy Consulting einer Kapitalerhöhung um 750.000 Euro durch bisher unbekannten Investor zustimmen. Dazu will die Consulting, bis vor Kurzem noch von KFC-Präsident Michail Ponomarev geleitet, selbst noch 300.000 Euro in den Verein investieren. Pinguine-Geschäftsfürher Matthias Roos bestätigte den Eingang einer entsprechenden E-Mail.