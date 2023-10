Wichtiger 4:3-Auswärtssieg Krefeld Pinguine stoppen in Crimmitschau den freien Fall

Die Pinguine hatten sich am Sonntag um 8.30 Uhr auf den Weg gen Osten gemacht. Als der Teambus gegen 15 Uhr am Kunsteisstadion im Sahnpark vor fuhr strahlte die Sonne bei Temperaturen um 15 Uhr vom blauen Herbsthimmel. Gegenüber der Partie gegen Weißwasser musste Cheftrainer Boris Blank auf den verletzten Jon Matsumoto verzichten. Für ihn lief Christian Kretschmann als Center in der ersten Reihe mit Alexander Ruuttu und Josh MacDonald auf. Letzter übernahm auch den Goldhelm des Topscores von Matsumoto. Verteidiger Philipp Riefers lief als Stürmer in Reihe vier auf.