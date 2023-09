3:0-Sieg in Essen Pinguine feiern Turnier-Auftaktsieg

Die Pinguine ließen sich am Freitagabend im Auftaktspiel des Wohnbau-Cups von Gastgeber Moskitos Essen trotz einiger fehlender Stammspieler nicht in Gefahr bringen und gewannen gegen ihren neuen Kooperationspartner aus der Oberliga verdient mit 3:0. Vor 1078 Zuschauern, darunter 400 KEV-Fans, fehlte es dem klassenhöheren Team aus der DEL2 ein wenig die Durchschlagskraft. Damit stehen die Krefelder am Sonntag um 18.30 Uhr im Stadion am Westbahnhof im Finale. Gegen wen, entscheidet sich am Samstag im Spiel zwischen den Bayreuth Tigers aus der Oberliga und den Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2.