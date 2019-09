Vor dem Auswärtsspiel in Schwenningen : Einsatz von Costello und Ewanyk fraglich

Krefeld (hgs) So viel Platz auf dem Eis der Yayla-Arena wie am Mittwoch war beim Training der Pinguine seit der Vorbereitung noch nie. Neben den angeschlagenen Spielern Mark Cundari und Justin Hodgmann fehlten auch Chad Costello, Travis Ewanyk und Laurin Braun.

Letzterer fällt für die beiden Spiele am Freitag in Schwenningen und am Sonntag im Heimspiel gegen „Lieblingsgegner“ Bremerhaven aus. Bei Costello und Ewanyk besteht allerdings noch Hoffnung, dass sie am Donnerstag in den Mannschaftsbus steigen können und mit in den Schwarzwald fahren. Mit Sicherheit steigt Torwart Dimitri Pätzold ein, der wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.