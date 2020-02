Ponomarev macht den Weg frei : Krefeld Pinguine sind gerettet

Die KEV-Fans appellierten mit Erfolg an die Verantwortlichen, sich zu einigen. Foto: samla.de

Krefeld Die Anteile der Energy Consulting Europe an der KEV Pinguine Eishockey GmbH wurden am späten Montagabend nach einem über zweistündigen Notartermin an einen Altgesellschafter übertragen.

Die Zukunft der Krefeld Pinguine als Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga ist gesichert. Der Streit zwischen der Energy Consulting Europe (ECE) mit ihrem Ex-Geschäftsführer Mikhail Ponomarev und den übrigen Gesellschaftern wurde am späten Montagabend bei einem Notartermin beendet. Die Anteile (46 Prozent) des russischen Unternehmens mit Sitz in Moskau gehen an den Altgesellschafter und Krefelder Unternehmer Dirk Wellen über.

Die Energy Consulting Europe GmbH hatte ihre 69 Anteile gestern an Mitgesellschafter Dirk Wellen übertragen und ist damit keine Gesellschafterin der KEV Pinguine Eishockey GmbH mehr. Alle Infos:https://t.co/lqiWCGt5AB — Krefeld Pinguine (@KR_Pinguine) February 4, 2020