Wichtige Punkte für die Pinguine Durch Krefeld weht wieder ein Hauch von Play-off-Luft

Für Kapitän Alex Weiß war das Duell am Sonntag ein typisches Play-off-Spiel: „Um vielleicht doch noch Platz sechs zu erreichen, war es für uns eine Partie wie ein Spiel sieben in den Play-offs.“ Aber Platz sechs sei noch lange nicht erreicht: „Vorrangig schauen wir aber darauf, die Play-Downs zu vermeiden. Nach den Rückständen haben wir in beiden Spielen am Wochenende eine tolle Moral gezeigt. Die vier Punkte sind auch gut für die Köpfe. Wichtig ist auch der Heimsieg. Obwohl wir zuletzt zu Hause nicht so gut gespielt haben, waren wieder fast 5000 Leute im Stadion, das ist unglaublich. Da kann man nur danke sagen. Noch haben wir nichts gewonnen. Wir müssen weiter hart arbeiten.“