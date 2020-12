Kostenpflichtiger Inhalt: Die Lage vor dem DEL-Start : Für die Krefeld Pinguine beginnt ein harter Überlebenskampf

Ein starker Torhüter ist im Eishockey die halbe Miete. Sergey Belov überzeugte in den Vorbereitungsspielen mit einer stabilen Leistung. Die muss er nach seiner langen Wettkampfpause auch in der DEL bestätigen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Analyse Krefeld Die Krefeld Pinguine starten am Sonntag als Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga in ihre 27. Spielzeit. Nach der Rettung der GmbH wurde der Neubeginn durch die Corona-Pandemie erheblich erschwert. Ein sportlicher Aufschwung ist in dieser Saison nicht in Sicht.