Krefeld Pinguine Deutliches Signal von Peer Schopp

Fast auf den Tag genau elf Jahre nach dem Konzept „KEV 2015“ folgt unter dem Symbol „#unserweg“ das Konzept 2030. Das verfügt über jede Menge schwarz-gelbes Herzblut, was am Mittwochabend bei der Präsentation deutlich zu spüren war. Das ist aber nicht mehr als eine gesunde, mentale Basis. Entscheidend sind die finanziellen Möglichkeiten. Und da liegt in Krefeld das Problem. Es fehlt seit Jahren die ausreichende Unterstützung von großen und finanzstarken Firmen der Seidenstadt. Zum Glück gab es über viele Jahre Gesellschafter, die dieses Manko kompensierten. Aber selbst das reichte nicht, um in der DEL wieder kontinuierlich in die Play-offs zu kommen.