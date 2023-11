Ehrhoff, Pietta und Co. Das sind die Legenden und Rekordhalter der Krefeld Pinguine

Außerdem ist Vasiljevs mit 211 Treffern der beste Torschütze in der Geschichte der Pinguine. Zweiter in dieser Rangliste ist Daniel Pietta mit 209 Toren. Pietta führt hingegen nahezu alle weiteren Ranglisten der Pinguine an. So bestritt er die meisten Spiele. In seinem Fall sind es 792. Er besitzt die meisten Scorerpunkte mit 631. Auch in den Assists ist er führend mit 422, sowie in der Anzahl der Strafminuten. Außerdem hat Pietta bei anderen Klubs weitere Scorerpunkte erzielt und liegt somit mit 720 Scorerpunkten auf dem vierten Platz der erfolgreichsten Spieler der DEL-Geschichte. Durch seine hervorragenden Leistungen hat er sich ebenfalls für die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert und durfte in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015 und 2018 an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Damit ist er der Pinguin mit den drittmeisten Einsätzen in der Nationalmannschaft.