Alles läuft nach Plan Die Pinguine haben Matchbälle zum Halbfinale

War der Gegner nicht in der Lage, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, oder war es das Glück des Tüchtigen? Letzteres traf am Sonntag im dritten Play-off-Duell gegen Dresden zu. Tüchtig waren die Pinguine eigentlich nur in der Schlussphase, als sie sich mit großem Einsatzwillen gegen die erste Niederlage der Serie stemmten. Ansonsten war die Leistung nicht so gut wie in den ersten beiden Spielen.“ „Dresden war 50 Minuten besser. Wir waren nicht spritzig genug. Die ersten beiden Spiele haben sehr viel Kraft gekostet“, sagte Trainer Boris Blank. Genau das Gegenteil traf auf die Eislöwen zu, die bei ihrer dritten Niederlage ihre bisher beste Leistung boten.