Beliebter Betreuer Dieses Urgestein kehrt zu den Krefeld Pinguinen zurück

Bereits von 2005 bis 2022 war er 17 Jahre die gute Seele der Pinguine in der Kabine und an der Bande. 2022 zog es ihn nach Iserlohn, weil auch er, genau wie viele andere Mitarbeiter unter dem damaligen Eigentümer Sergey Saveljev, nicht mehr in Krefeld arbeiten wollte. „Ansonsten wäre ich auch nicht weggegangen. Unter Peer Schopp hat sich jetzt vieles geändert und ich bin froh, wieder in Krefeld zu sein“, sagt Menningen, der auf eine gute Zeit in Iserlohn zurückblickt. „Ich habe in den beiden Jahren viel gelernt und ich hatte da auch einen anderen Blick auf die Dinge. Wenn sich nicht die Rückkehr nach krefeld ergeben hätte, dann wäre ich in Iserlohn geblieben“, erklärt der beliebte Betreuer, für den es noch einen wichtig Grund für den Wechsel nach Krefeld gab: „Ich wohne mit meiner Familie in Neuss und wollte dort auch nicht wegziehen. Die Fahrt nach Krefeld ist natürlich deutlicher kürzer wie nach Iserlohn.“