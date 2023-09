Sturm-Trio überzeugt Dieses Manko gibt Pinguine-Kapitän Alexander Weiß Rätsel auf

Die Krefeld Pinguine zeigten am Wochenende zwei unterschiedliche Gesichter. In Freiburg bei der 1:6-Niederlage war es das lange Auswärtsgesicht – ähnlich wie beim Saisonauftakt in Bietigheim, wo man nach einem verschlafenen ersten Drittel, aber mit einem 6:5-Erfolg nach Verlängerung, noch eine Niederlage abwenden konnte.