Eishockey Alexander Ruuttu verlässt die Krefeld Pinguine

Gut möglich, dass für die vierte Kontingentstelle jetzt Matt Marcinew in den Fokus rückt. Der 30-jährige Angreifer war in der vergangenen Saison Anfang Dezember nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Josh MacDonald von den Pinguinen nachverpflichtet worden. Der im kanadischen Calgary im Bundestaat Alberta geborene Stürmer überzeugte in seiner Zeit in Krefeld. In 33 Spielen erzielte er 17 Treffer und bereitete zwölf weitere Tore mit vor. In den Play-offs war er der beste Scorer der Auswahl von Cheftrainer Greg Poss.