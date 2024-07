Eishockey Villacher SV buhlt um Herbert Hohenberger

Am Dienstag wird Herbert Hohenberger in Krefeld erwartet und soll seine Arbeit als Co-Trainer der Pinguine aufnehmen. Allerdings liegt dem 55-jährigen Österreicher ein lukratives Angebot aus seiner Heimat vor. Der Erstligist Villacher SV will seine Klub-Legende in den Trainerstab aufnehmen und langfristig an den Verein binden.