Krefelder Personalkarussell Dieser Ex-Spieler wird bei den Pinguinen als Trainer gehandelt

Die Ausgangsposition für das letzte Heimspiel der Krefeld Pinguine vor der Deutschland-Cup-Pause am Freitag, 19.30 Uhr, gegen die Starbulls Rosenheim ist klar. „Für uns zählt nur ein Pflichtsieg“, sagte Kapitän Alexander Weiß am Donnerstag nach dem Training, ohne Wenn und Aber. Dazu will sich das Team auch für die 3:6-Niederlage im ersten Saisonduell gegen den Aufsteiger revanchieren.