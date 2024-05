Popiesch will Gespräch mit Ehrhoff suchen Wie die Pinguine die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreiben

Auf der Torhüterposition sind die Pinguine gut besetzt, dort wird es deshalb auch keine Veränderung geben. Felix Bick wird die Nummer eins bleiben, dahinter kämpfen die beiden jungen Torleute Matthias Bittner und Julius Schulte um den Platz auf der Bank und um Einsatzzeit im DEL-2-Team. Darüber hinaus sollen die Torhüter auch Spielzeit bei einem Kooperationspartner bekommen: „Das ist ein großes Thema, wir werden da aber bald eine Lösung mit einem Kooperationspartner bekannt geben“, sagte Sportdirektor Peter Draisaitl am Dienstag, der mit U-20-Nationaltorhüter Bittner in den vergangenen Wochen einige Gespräche geführt hat, weil der gebürtige Bad Aiblinger in der abgelaufenen Saison wenig Spielzeit bekam und deshalb unzufrieden war. „Die Kooperation mit Essen werden wir nicht fortsetzen“, sagt Draisaitl, der aber mit der Düsseldorfer EG aus der DEL weiter zusammenarbeiten will.