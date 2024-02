Noch besteht Hoffnung auf Platz vier Krefeld Pinguine beenden Suche nach Verstärkung

Am Freitag starten die Krefeld Pinguine nach einer viertägigen Trainingspause in die Vorbereitung auf den Endspurt in der Hauptrunde der DEL 2, der am kommenden Dienstag mit einem Auswärtsspiel bei den Eislöwen Dresden für die Schwarz-Gelben beginnt. In den letzten fünf Punktspielen wollen sich die Pinguine die direkte Qualifikation für das Viertelfinale sichern, wofür der sechste Platz in der Tabelle notwendig ist, den die Krefelder seit dem vergangenen Sechs-Punkte-Wochenende belegen.